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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 400 artışla 837 bin 664'e yükseldi.

1 Saat Önce
2022-01-10 18:19:54
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 323 bin 295 artarak 60 milyon 90 bin 637 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 400 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 837 bin 664'e çıktı.

California, 6 milyon 85 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 39 bin vakayla Texas ve 4 milyon 633 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 56 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 502, Florida'da ise 62 bin 688 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79'una en az bir doz, yüzde 66,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 36,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 246 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 75 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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