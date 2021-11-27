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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 776 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 776 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 952 artışla 776 bin 349'a yükseldi.

9 Dakika Önce
2021-11-27 18:22:45
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 776 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 85 bin 469 artışla 48 milyon 177 bin 954'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 776 bin 349'a ulaştı.

California 5 milyon 60 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 321 binden fazla vakayla Teksas ve 3 milyon 721 binden yüksek vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 129 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 73 bin 605'e ulaştı, Florida'da ise 61 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,1'ine en az bir doz, yüzde 62,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 19,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 231 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 37 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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