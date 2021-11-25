DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi
AB'den salgında 4. dalga uyarısı
Ukrayna: Yeni bir saldırı Rusya'ya çok pahalıya patlayacak
Afrika Kovid-19 salgınında 4. dalgayla karşı karşıya
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 775 bini geçti
Lokomotiv Moskova - Lazio maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Gümüş eşyalarınızı kolay bir şekilde parlatmak için...
Dünyanın en büyük bankası, 'Ethereum mu, Bitcoin mi?' sorusunun cevabını verdi
AB ülkelerine seyahat zorlaşıyor! 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriliyor
Siyah noktalardan bu maskelerle kurtulun
Dünya Hali dizisi bitiyor mu? Dünya Hali final mi yapacak? Dünya Hali neden bitti? Dünya Hali ne zaman bitecek?
Kaliteli Marka Yılın Oto Ekspertiz Firması Seçildi. Experix Oto Ekspertiz En iyi Oto Ekspertiz Firması Oldu
Hollywood yıldızları sıcak parayı görünce Cemal Kaşıkçı cinayetini unuttu, Suudi Arabistan'a yakınlaştı
Bu besinler C vitamini deposu!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Şiddet, insanlık suçudur, acizliktir'

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 775 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 775 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 24 saatte 1533 artışla 775 bin 397’ye yükseldi.

2 Saat Önce
2021-11-25 18:04:59
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 775 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 107 bin 838 artışla 48 milyon 92 bin 485'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1533 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 775 bin 397'ye ulaştı.

California 5 milyon 57 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 320 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 93 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 605'e ulaştı, Florida'da ise 61 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,1'ine en az bir doz, yüzde 62,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 19,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 231 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 37 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş