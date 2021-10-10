ABD'de koronavirüs ölümleri 713 bine yaklaştı

ABD'de, koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 712 bin 975'e yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 90 bin 21 artarak 44 milyon 318 bin 179 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 712 bin 975'e ulaştı.

California, 4 milyon 773 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 129 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 69 binden fazla can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, Texas'ta can kayıpları 66 bin 986'ya ulaştı. Florida'da ise virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 56 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 886 binden fazla kişiye ilk doz, 187,2 milyondan fazla kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

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