ABD'de koronavirüs ölümleri 700 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de koronavirüs salgınının başından bu yana meydana gelen can kayıplarının 700 bini geçtiğini bildirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 salgınının ABD'deki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre ülkede, yerel saatle 01.00 itibarıyla salgın nedeniyle meydana gelen toplam can kaybı 700 bin 258'e ulaştı.

Veriler, şimdiye dek 43.61 milyon insanın da Kovid-19'a yakalandığını gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, 1918 ile 1919 yıllarında yaşanan İspanyol gribi salgınında ABD'de yaklaşık 675 bin kişi hayatını kaybetti.

Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, önümüzdeki kış aylarında 100 bin Amerikalının daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmininde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.