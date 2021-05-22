DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı
Malulen emekli olup çalışmak caiz mi? Emekliyken çalışmak haram mı?

ABD'de koronavirüs ölümleri 590 bine dayandı

ABD'dekoronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 676 artarak 589 bin 224'e ulaştı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.05.2021 16:48:59
ABD'de koronavirüs ölümleri 590 bine dayandı

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 28 bin 216 artışla 33 milyon 85 bin 656'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 676 artarak 589 bin 224'e çıktı.

California, 3 milyon 775 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 939 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 304 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 862 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 95 ve Texas'ta 51 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

127 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre 161 milyondan fazla kişiye ilk doz, 127 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 289 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 970 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 446 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 295 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş