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ABD'de koronavirüs ölümleri 576 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1040 artarak 576 bin 239'a çıktı.

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01.05.2021 17:05:43
ABD'de koronavirüs ölümleri 576 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 56 bin 658 artarak 32 milyon 346 bin 833'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1040 artarak 576 bin 239 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 742 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 894 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 233 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 78 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 258 ve Texas'ta 50 bin 219 oldu.

101 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 145 milyona yakın kişiye ilk doz, 101 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 19 milyon 164 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 659 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 403 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 216 binden fazla ölümle Meksika takip ediyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da da ölü sayısı 211 bini geçti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan