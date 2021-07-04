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ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 605 bin 494'e çıktı.

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04.07.2021 17:21:34
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 5 bin 372 artışla 33 milyon 714 bin 928'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 80 artarak 605 bin 494 oldu.

California, 3 milyon 820 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyonu aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 651 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 692 ve Teksas'ta 52 bin 473 olarak kayıtlara geçti.

YAKLAŞIK 157 MİLYON KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 182 milyon 109 binden fazla kişiye ilk doz, 156 milyon 982 bin kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 545 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 742 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 523 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 402 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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