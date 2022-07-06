ABD’de korkutan rakamlar! 6 ayda 317 silahlı saldırı düzenlendi

ABD’deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan Gun Violence Archive, ABD’de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.