DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da koronavirüs ölümleri artıyor
Marmara'ya yağmur geliyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Jeff Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan araç uzaya fırlatıldı
Kavurma nasıl yapılır?
Biden ile Kral Abdullah’tan kritik görüşme: ''Bana her zaman güvenebilirsiniz''
ABD'de konut başlangıçlarında hızlı yükseliş
Fransa’da Başbakanlık binası yakınlarında yangın
Rusya'dan ABD ve NATO açıklaması
Erdoğan: Dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız
Güney Kore destroyeri Kovid-19'a esir düştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı
Fatma Girik'ten korkutan haber
Geçici devlet başkanına bıçaklama girişimi!
Başkan tepki gösterdi: Aylık 5 bin TL ile personel bulamıyor
Rusya'da vaka sayısı 6 milyonu aştı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de konut başlangıçlarında hızlı yükseliş

ABD'de konut başlangıçlarında hızlı yükseliş

ABD'de konut başlangıçları, haziranda yüzde 6,3 artışla 1 milyon 643 bine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

2 Saat Önce
2021-07-20 16:12:40
ABD'de konut başlangıçlarında hızlı yükseliş

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 artarak 1 milyon 643 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan konut başlangıçlarının 1 milyon 590 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, mayısta 1 milyon 546 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 29,1'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri ise haziranda aylık yüzde 5,1 azalışla 1 milyon 598 bin seviyesine geriledi. Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 700 bin olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Ekim 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen inşaat izinleri, mayısta 1 milyon 683 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri, yıllık bazda ise yüzde 23,3'lük artış gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH