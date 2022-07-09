ABD'de kongre üyelerinden Biden'a Türkiye mektubu

ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ancak Kongre onayı gerektiğini söylemişti

ABD Demokrat Kongre üyesi Frank Pallone, Kongre'den 35 temsilciyle beraber ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben kaleme aldıkları mektupta, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karşı duruşlarını sundular. Mektupta, "ABD savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı Erdoğan'ı bir anda iyi bir müttefiğe dönüştürmeyecek. Daha ziyade bu silahlar bölgede daha fazla ölüm ve yıkıma neden olacak." ifadeleri yer aldı.

Demokrat Kongre Üyesi Pallone'un Twitter'da kopyasını paylaştığı mektupta “Erdoğan'ın istikrar bozucu eylemleri ve uluslararası hukuk ihlallerini durduracak somut adımlar atılmadan Türkiye'nin ordusunu desteklememeliyiz” ifadeleri yer aldı.

Mektup, şu ifadelerle devam etti: “Bu satışın reddini güçlü bir şekilde talep ediyoruz çünkü F-16 satışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin ABD ve NATO'ya bağlılıklarını göz ardı etmesi ve hükûmetinin ülke içi ve yurt dışındaki geniş insan hakları ihlallerini ödüllendirmek olur.

ABD savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı Erdoğan'ı bir anda iyi bir müttefiğe dönüştürmeyecek. Daha ziyade bu silahlar bölgede daha fazla ölüm ve yıkıma neden olacak.”

Mektubun Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili imzacıları arasında şu Kongre üyeleri yer aldı:

Karen Bass, Gus M. Bilirakis, Tony Cárdenas, Judy Chu, David N. Cicilline, Jim Costa, Mike Doyle, Anna G. Eshoo, Brian Fitzpatrick, Chuck Fleischmann, Louie Gohmert, Josh Gottheimer, Raúl M. Grijalva, Raja Krishnamoorthi, Susie Lee, Ted W. Lieu, Nicole Malliotakis, Carolyn B. Maloney, James P. McGovern, Grace Meng, Grace F. Napolitano, Chris Pappas, Donald Payne, Linda T. Sánchez, John Sarbanes, Jan Schakowsky, Adam B. Schiff, Brad Sherman, Albio Sires, Christopher H. Smith, Jackie Speier, David G. Valadao, Peter Welch.

Biden'ın F-16 açıklamaları

Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısındaTürkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söylemişti.

Biden, toplantıda şunları kaydetmişti:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum."

Bugün ise ABD Temsilciler Meclisindeki bir grup Senatör, Biden'a gönderdikleri mektupta bu desteği eleştirmişti.