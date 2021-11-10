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ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi
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TIMETURK / DÜNYA / ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi

ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve 'QAnon Şamanı' olarak bilinen Jacob Chansley hakkında savcılığın 4 yıl 3 ay hapis cezası talep ettiği açıklandı.

1 Saat Önce
2021-11-10 22:54:53
ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi

Kongre Baskını sırasında boynuzlu bir başlıkla yüzü boyalı halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley hakkında savcılık 51 ay hapis cezasına ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik ve 2 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

Chansley'nin ceza duruşması 17 Kasım'da yapılacak.

Chansley, Kongre binasına giren grubun arasındaydı

Kongre, 6 Ocak'ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.

Yetkililer, Chansley'in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

9 Ocak'tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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