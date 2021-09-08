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ABD'de kölelik yanlısı General Lee'ye ait heykel yıkılıyor
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ABD'de kölelik yanlısı General Lee'ye ait heykel yıkılıyor

ABD'de ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesinin ardından, birçok eyalette köleliği destekleyen generallere ait heykellerin yıkılması sürüyor. Virginia eyaletinde, General Robert Lee'ye ait heykel bugün yıkılacak.

34 Dakika Önce
2021-09-08 06:13:50
ABD'de kölelik yanlısı General Lee'ye ait heykel yıkılıyor

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi bir dönüm noktası oldu.

O tarihten sonra ırkçılıkla mücadele adına, köleliği destekleyen generallerin heykelleri yıkılmaya başlandı.

General Robert Lee'nin heykeli yıkılıyor

İşte o örneklere bir yenisi daha ekleniyor. Virginia'daki kölelik yanlısı General Robert Lee'nin heykeli de yıkılıyor.

Yıkım, Virginia eyaletinin, 1861-1865 yılları arasındaki İç Savaş sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı Güney eyaletlerinin başkenti olması açısından da sembolik önem taşıyor.

Virginia Valiliği'nden yapılan açıklamada, "eyaletteki konfederasyon dönemine ait en büyük anıtını yıkmış olacağız" denildi.

Kolomb heykeli kaldırılıyor

Amerika kıtasında her zaman tartışılan Kristof Kolomb'la ilgili de Meksika da önemli bir karar alındı.

Ülkenin başkentinde Kristof Kolomb heykelinin yerine, yerli bir Meksikalı kadın heykelinin dikileceğini duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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