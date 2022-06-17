ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir kiliseye dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.