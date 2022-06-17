DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3251 ₺

EURO

18,2178 ₺

ALTIN

1.027,21 ₺

BİST

2.496,68 ₺

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir kiliseye dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-06-17 08:14:04
ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.

Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş