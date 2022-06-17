ABD'de kiliseye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
ABD'de bir kiliseye dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
2022-06-17 08:14:04
Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.
Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. .
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