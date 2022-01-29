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ABD'de kar fırtınası! 10 eyalette acil durum

ABD’nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

59 Dakika Önce
2022-01-29 19:28:42
ABD'de kar fırtınası! 10 eyalette acil durum

Gün boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle ülkenin doğu kıyılarındaki Virginia'dan Maine'a uzanan eyaletlerde yaklaşık 55 milyon kişiye "kış hava durumu uyarısı" yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, "bomba siklonu" olarak sınıflandırdığı tipi şeklindeki şiddetli kar yağışının özellikle "New England" denilen ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yoğun olacağını açıkladı.

Vermont, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island ve Maine'in bazı bölgelerinde fırtınanın yer yer saatte 115 kilometreye ulaşacağı ve karın bir metreyi bulabileceği kaydedildi.

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New Jersey'in Atlantik kıyıları ve Long Island bölgesinin doğusunda kar kalınlığının yarım metreye çıkabileceği, New York şehri, Delaware, Maryland ve Virgina'da ise 25 santimetre civarında olmasının beklendiği bildirildi.

New York ve New Jersey de dahil kar yağışının etkili olduğu yaklaşık 10 eyalet "acil durum" ilan ederken, yetkililer vatandaşlara "mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları" çağrısında bulundu.

"Tarihi bir kar fırtınası olma potansiyeline sahip"

Kar yağışının en fazla etkisini gösterdiği şehirlerden Boston'da dün gece 21.00'den itibaren "kar acil durumu" alarmına geçildi.

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Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, "Bu, tarihi bir kar fırtınası olma potansiyeline sahip, çok büyük. Bunun yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarla tehlikeli bir fırtına olması muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

Hava şartları nedeniyle Boston ile Washington D.C arasındaki tren seferleri durdurulurken, bölgedeki ülkenin en yoğun havalimanlarında da 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

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Delaware eyaletinin 3 ilçesinden 2'sinde yalnızca temel personelin araç kullanmasına izin verilirken, Virginia'da yüzlerce sürücü kar fırtınası nedeniyle Interstate 95 kara yolunda mahsur kaldı.

Yetkililer, şiddetli fırtına dolayısıyla kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, vatandaşları olası elektrik kesintilerine hazır olmaları konusunda uyardı. AA .

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