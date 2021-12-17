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ABD'de ilk! Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' atandı

ABD'de Reşad Hüseyin, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi olarak atanan ilk Müslüman oldu.

2 Saat Önce
2021-12-17 23:51:12
ABD'de ilk! Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' atandı

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 30 Temmuz'da "ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi" olarak önerilen Hüseyin'in adaylığı, bugün Senato Genel Kurulu'nda oylandı.

Adaylığı 5'e karşı 85 oyla onaylanan Hüseyin, bu göreve getirilen ilk Müslüman oldu.

Hüseyin'in atamasının, ABD'nin Çin'e Uygur Türklerine yönelik muamelesi nedeniyle "maksimum baskı" politikası izlediği günlere denk gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Reşad Hüseyin kimdir?

Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Wyoming eyaletinde dünyaya gelen Hüseyin, siyaset bilimleri, Arapça ve İslami Bilimler alanlarında eğitim aldı ve Yale Üniversitesinden "profesör" unvanı kazandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde Ortaklık ve Küresel İletişim Direktörü olarak görev yapan Hüseyin daha önce de Adalet Bakanlığının Ulusal Güvenlik Biriminde çalışıyordu.

Hüseyin, Barack Obama döneminde de ABD'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi ve Stratejik Terörle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görev almıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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