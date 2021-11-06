ABD'de ilk kez bir sırtlanda koronavirüs görüldü

ABD'deki Denver Hayvanat Bahçesi'nde 2 sırtlanın koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Daha önce sırtlanlar arasında hiç vaka görülmemişti.

Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları tarafından yapılan açıklamaya göre hayvanat bahçesindeki birkaç aslanın hastalanmasının ardından çeşitli hayvanlardan örnekler alındı.

T24'ün aktardığı habere göre, sırtlanların yanı sıra hayvanat bahçesindeki 11 aslan ve 2 kaplanın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Sırtlanlar güçlü ve dirençli olmalarıyla ünlüdürler. Karakabarcık, kuduz ve gençlik hastalığına karşı toleranslıdırlar. İyileşmeleri bekleniyor" denildi.

Yetkililer, 22 yaşındaki Ngozi ve 23 yaşındaki Kibo isimli sırtlanların 'uyuşukluk, burun akıntısı ve öksürük' gibi hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.