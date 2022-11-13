ABD'de iki uçak havada çarpıştı: 6 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde iki gösteri uçağı havada çarpıştı yapılan açıklamaya göre 6 kişi öldü.

Amerika'daki uçak kazasına ilişkin Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Jenkins'in yaptığı açıklamada "Yetkililer, ölen kişilerin araştırılması ve kimlik tespiti için bugün çalışmaya devam edecek. Lütfen aileleri ve tüm ilgililer için dua edin." ifadelerine yer verdi.

Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Dallas şehrinin yaklaşık 16 kilometre dışında bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında iki uçağın havada çarpıştığı kaydedilmişti.

Gösteriyi izleyenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görülmüştü. .