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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de iki büyük yangın!

ABD'de iki büyük yangın!

ABD'nin California eyaletinde çıkan iki büyük yangın, korku dolu anlar yaşattı

2 Saat Önce
2022-04-10 12:46:32
ABD'de iki büyük yangın!

Benicia kentindeki yangında alevler rıhtımı sardı.San Jose'deki alışveriş merkezi deposundaki yangın ise güçlükle kontrol altına alındı.

Korkutan yangın, eyaletin körfez kenti Benicia limanında çıktı. Petrol arıtma tesisi yakınlarındaki yangına itfaiye anında müdahale etti.

Yoğun duman limanı sardı, itfaiye görevlileri karadan ve denizden müdahale etmeye çalıştı.

Rıhtımdaki ahşap malzemeler yangını söndürmeyi zorlaştırırken; deniz üzerinde yoğun duman oluştu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangına müdahale sürüyor.

BÖLGE HALKI DIŞARI ÇIKMAMALARI İÇİN UYARILDI

California'da bir diğer yangın ise San Jose kentinde çıktı. Bir alışveriş merkezinin deposunda başlayan yangın büyüyerek paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle bölge halkına dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Bölgedeki bir hayvan hastanesi tahliye edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. .

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