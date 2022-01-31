DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Peskov'dan İngiltere'ye yaptırım tepkisi
Elon Musk'ın jetinin hareketlerini ifşalayan genç para teklifini reddetti
Ekmek 4-5 liradan satılıyor iddialarına yanıt
15 bin sözleşmeli öğretmen atama branş taban puanları | Sınıf öğretmeni, Okul öncesi, Matematik, Din Kültürü atama puanı kaç?
Altında düşüş devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Hayvanat bahçesinde dehşet! Kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü
15 bin öğretmen atama taban puanları | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu?
Rüyada cennet görmek ne anlama gelir?
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları
Erdoğan: Salgında eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk
Konya sallandı!
Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?
15 bin öğretmen ataması töreni izle | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı mı?
Minik Asiye taburcu edildi
ABD'de ''iguana yağabilir'' uyarısı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de ''iguana yağabilir'' uyarısı

ABD'de ''iguana yağabilir'' uyarısı

ABD’de meteoroloji servisi Florida halkını uyardı, Açıklamada, 'Soğuk hava nedeniyle hareketsiz kalan iguanalar ağaçtan düşebilir' denildi.

2 Saat Önce
2022-01-31 12:21:55
ABD'de ''iguana yağabilir'' uyarısı

ABD'de Miami kenti için yapılan meteorolojik uyarıda son 10 yılın en düşük derecelerinin kaydedildiği ve iguanaların soğuk kanlı hayvanlar olduğuna dikkat çekildi.

Sıcaklık 4-9 dereceye düştüğünde iguanaların yavaşladığı ya da hareketsiz kaldığı belirtilerek “Ağaçlardan düşebilirler ancak ölü değiller” dendi.

Palm Beach hayvanat bahçesinden sürüngen uzmanı Stacy Cohen ‘iguana yağmuru'nu şu sözlerle açıkladı:

Vücutları işlevlerini yitirdiğinde kapanmaya başlıyor. Dolayısıyla ağaç dallarında uyurken hava soğuduğunda tutunma becerilerini yitiriyorlar ve sık sık ağaçlardan düşüyorlar.”

Kaynak: Haber Global .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş