ABD'de ''iguana yağabilir'' uyarısı

ABD’de meteoroloji servisi Florida halkını uyardı, Açıklamada, 'Soğuk hava nedeniyle hareketsiz kalan iguanalar ağaçtan düşebilir' denildi.

ABD'de Miami kenti için yapılan meteorolojik uyarıda son 10 yılın en düşük derecelerinin kaydedildiği ve iguanaların soğuk kanlı hayvanlar olduğuna dikkat çekildi.

Sıcaklık 4-9 dereceye düştüğünde iguanaların yavaşladığı ya da hareketsiz kaldığı belirtilerek “Ağaçlardan düşebilirler ancak ölü değiller” dendi.

Palm Beach hayvanat bahçesinden sürüngen uzmanı Stacy Cohen ‘iguana yağmuru'nu şu sözlerle açıkladı:

“Vücutları işlevlerini yitirdiğinde kapanmaya başlıyor. Dolayısıyla ağaç dallarında uyurken hava soğuduğunda tutunma becerilerini yitiriyorlar ve sık sık ağaçlardan düşüyorlar.”

Kaynak: Haber Global .