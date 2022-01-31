ABD'de ''iguana yağabilir'' uyarısı
ABD’de meteoroloji servisi Florida halkını uyardı, Açıklamada, 'Soğuk hava nedeniyle hareketsiz kalan iguanalar ağaçtan düşebilir' denildi.
2022-01-31 12:21:55
ABD'de Miami kenti için yapılan meteorolojik uyarıda son 10 yılın en düşük derecelerinin kaydedildiği ve iguanaların soğuk kanlı hayvanlar olduğuna dikkat çekildi.
Sıcaklık 4-9 dereceye düştüğünde iguanaların yavaşladığı ya da hareketsiz kaldığı belirtilerek “Ağaçlardan düşebilirler ancak ölü değiller” dendi.
Palm Beach hayvanat bahçesinden sürüngen uzmanı Stacy Cohen ‘iguana yağmuru'nu şu sözlerle açıkladı:
“Vücutları işlevlerini yitirdiğinde kapanmaya başlıyor. Dolayısıyla ağaç dallarında uyurken hava soğuduğunda tutunma becerilerini yitiriyorlar ve sık sık ağaçlardan düşüyorlar.”
Kaynak: Haber Global .
YORUMLAR (0)