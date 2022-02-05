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ABD'de içme suyuna jet yakıtı sızdı

ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastaneye başvurdu.

1 Saat Önce
2022-02-05 23:04:46
ABD'de içme suyuna jet yakıtı sızdı

ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.

Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor. AA .

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