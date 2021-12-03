ABD'de hükümet kapanmaktan kurtuldu

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak tasarı, 212'ye karşı 221 oyla kabul edildi. Söz konusu tasarıyı Cumhuriyetçilerden yalnızca bir üye destekledi.

Ülkede 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken Temsilciler Meclisi'nden geçen yeni tasarı Senato tarafından da onaylandı.

Federal hükümetin 3 Aralık'ta kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyordu. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.