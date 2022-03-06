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ABD'de hortum faciası: 6 ölü

ABD'nin Lowa eyaletindeki Des Moines şehrinde şiddetli hortum meydana geldi. Hortumda 6 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Çok sayıda ev de hortumdan zarar gördü.

25 Dakika Önce
2022-03-06 11:59:46
ABD'de hortum faciası: 6 ölü

Madison ilçesi acil durum yönetimi yetkilileri, hortumun Des Moine kentinin güneybatısında gerçekleştiğini, çok sayıda binanın zarar gördüğünü, ağaç ve enerji iletim hatlarının yıkıldığını bildirdi.

Hortumda yaklaşık 30 evin ağır hasara uğradığını aktaran yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Enerji iletim hatlarının devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden en az 10 bin kişi etkilendi. .

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