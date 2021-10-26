ABD'de her inançtan ibadethanelere yapılan saldırılar 2021'de arttı

ABD'de Yahudi, Budist, Hristiyan ve Müslümanların ibadethanelerine yapılan saldırıların 2021'de hızının arttığı bildirildi.

Axios internet sitesindeki haberde, bu yıl ABD'deki Yahudi sinagoglarından Budist tapınaklarına, Katolik kiliselerinden Müslümanların camilerine kadar ibadethanelerde yüksek düzeyde Vandalizm, kundakçılık gibi hasar veren hadiselerin yaşandığı belirtildi.

Bugüne kadar elde edilen rakamlara göre 2021'in ABD'deki nefret suçları için rekor olma yolunda ilerlediği, saldırıların çoğunun dini bağnazlıkla ilintili olduğu kaydedildi.

Haberde, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dün yayımlanan güncellenmiş verilerine atıf yapılarak, 2020 mali yılı raporundaki nefret suçları sayısının, 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra yaşanan İslamofobik dalgadan bu yana en yüksek seviyeyi teşkil ettiği bilgisi paylaşıldı.

Çocuk mezarlarının bulunması kilise saldırılarını artırdı

ABD Katolik Piskoposlar Konferansı geçen hafta, Mayıs 2020'den bu yana ABD'deki Katolik kurumlarına karşı yapılan 100 nefret eyleminin kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Yaz başında Kanada'da Kızılderili çocukların barındığı Katolik kilisesi okullarında toplu mezarların bulunmasının ardından kiliselere yönelik bir düzineden fazla kundaklama saldırısının gerçekleştiği vurgulandı.

Ayrıca dünya genelinde güdülen siyaset ve haberlere konu olan bazı olayların da nefret suçlarını tetiklediği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.