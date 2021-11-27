ABD'de her 100 kişiye 120 silah düşüyor

Araştırmalara göre, ABD'de her yüz kişiye 120 silah düşüyor.

İsviçre merkezli Small Arms Survey' dünyadaki bireysel silahlanmayla ilgili bir araştırma yaptı.

Çalışmaya göre, ABD en fazla bireysel silahlanmaya sahip olan ülkede.

Dünyada siviller için üretilmiş 857 milyon ruhsatlı silahtan 393 milyondan fazlasını, yani yüzde 47'sini ABD vatandaşları aldı.

HER 100 KİŞİYE 120 SİLAH

Nüfusundan daha fazla silaha sahip tek ülke ABD'de her yüz kişiye 120 silah düşüyor.

Farklı ülke ve bölgelerde silahlanmadaki artış da araştırmaya yansıdı.

ABD'Yİ FALKLAND ADALARI VE YEMEN TAKİP EDİYOR

Falkland Adaları'nda her yüz kişiye 62, iç savaşın pençesindeki Yemen'de ise her yüz kişiye 53 silah düşüyor.

Rakamların sadece kayıtlara geçirilenleri içermesi, sorunun ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor.

ABD'DE TALEPLE BİRLİKTE ÜRETİM DE YÜKSELİŞTE

Araştırmaya göre, ABD'de üç kişiden biri silah sahibi ve yetişkinlerin yüzde 47'sinin de kendine ait bir silahı var.

Taleple birlikte üretimin de yükselişte olduğu ABD'de, 2018 yılında 9 milyon silah üretildi. Bu sayı, on yıl öncesinin tam iki katı.

Uzmanlar, giderek artan cinayetler ve silahlı saldırıların, bireysel silahlanma ile paralel olduğuna dikkat çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.