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ABD'de helikopter kazası; 6 ölü

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

25 Dakika Önce
2022-06-23 16:32:32
ABD'de helikopter kazası; 6 ölü

ABD Federal Havacılık İdaresince (FAA) yapılan açıklamada, Vietnam Savaşı dönemine ait turistik amaçlı kullanılan "UH-1B" tipi helikopterin Logan County bölgesinde yere çakıldığı bildirildi.

Düştükten sonra alev alan helikopterdeki 6 kişi yaşamını yitirirken, yolcular hakkında detay paylaşılmadı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi. AA .

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