DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bella Hadid Türk imamı paylaştı! Bella Hadid hangi imamın fotoğrafını paylaştı?
iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 çıktı mı? iPhone 14 kaç TL? Apple iPhone 14 ne zaman çıkacak?
Yunanistan, Rus tankerine el koydu!
Üç Kuruş 23.bölüm full izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm (23.bölüm) tek parça izle
Hangi telefonların fiyatı düşecek? Hangi telefonlar ucuzlayacak? Apple, Samsung, Oppo, Huawei, Xiaom hangi marka ve modellerin fiyatı inecek?
İPhone 11 fiyatı ucuzlayacak mı? iPhone 12,13 Pro Max fiyatı inecek mi? Hangi cep telefonlarında fiyat düşecek? ÖTV indirimi ile iPhone fiyatları düşer mi?
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı
Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? iPhone 11-12-13 fiyatı düşecek mi? ÖTV indirimi cep telefonu ne zaman ucuzlar?
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu
Putin'den Buça katliamı ile suçlanan tabura onur madalyası
Kılıçdaroğlu'nun ''Pençe-Kilit Operasyonu'' desteğine HDP'den tepki
Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı
“Sana Emanet” Ödüllü Bilgi Yarışması Başvuruları Başladı
Ayasofya Camisi'nin 'İmparatorluk Kapısı'na saldırı! İBB'den açıklama
Bella Hadid, Türk imamın görüntülerini İnstagram hesabından paylaştı

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

BURSA

19:53

04:42
19:53
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:37

04:27
19:37
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:20

04:11
19:20
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:03

03:54
19:03
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:50

03:51
18:50
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

ANKARA

19:37

04:27
SAHUR
19:37
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de hava yolu şirketlerinden maske kararı

ABD'de hava yolu şirketlerinden maske kararı

ABD'de United, Delta, American ve Southwest hava yolu şirketleri, iç hat uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-19 08:41:37
ABD'de hava yolu şirketlerinden maske kararı

ABD'de federal mahkemenin dün aldığı ve hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenlemeyi iptal eden kararın ardından hava yolu firmaları harekete geçti.

Ülkenin en büyük 4 hava yolu firması olarak nitelendirilen United, Delta, American ve Southwest firmaları, mahkeme kararına uygun şekilde iç hat uçuşlarında uygulanan maske takma zorunluluğunu kaldırdıklarını duyurdu.

Mahkemenin kararının ardından açıklama yapan ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi de maske zorunluluğunun kaldırılması yönünde gerekli adımları hızlı şekilde atacaklarını duyurdu.

ABD'de uzunca bir süredir Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan maske takma zorunluluğu, son olarak geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler karara tepki göstermişti.

CDC, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarında yeniden artış görüldüğünü, bu nedenle hava yolu ulaşımının yanında otobüs, feribot ve metro kullanan yolcuların en az 3 Mayıs'a kadar maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Söz konusu karar, birçok eyalette restoran ve alışveriş merkezlerinde maske kullanma zorunluluğu bulunmaması nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. ABD'de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin yöneticileri, martta ABD Başkanı Joe Biden'a, uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırılması isteğiyle bir mektup göndermişti.

CDC'nin kararı, Florida'daki federal mahkeme tarafından iptal etmiş ve CDC'nin yetkilerini aştığına işaret edilmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş