ABD'de hastanede yatan Gülen ile ilgili flaş iddia: Yanında 3 FBI ajanı var

ABD'de bilinmeyen bir hastanede tedavi altında olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ortaya flaş bir iddia atıldı. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, Gülen'in yanında 3 FBI ajanı olduğunu söyledi. Atilla, Gülen'in kaldığı hastaneyi örgütten sadece 3 kişinin bildiğini belirterek, örgüt içindeki farklı gruplaşmaları sıraladı.

Halk Tv'de gazeteci Barış Pehlivan'ın sunduğu Açıkça programına katılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla Fethullah Gülen'in sağlık durumu ve örgüt için gruplaşmalarla ilgili bilgiler verdi.

Toygun Atilla, hastanede olan Fethullah Gülen'in sağlık durumunun şu an stabil olduğunu söyledi. Fethullah Gülen'in kaldığı hastaneyi örgütten sadece üç kişinin bildiğini kaydeden Toygun Atilla, "Bunlar özel doktoru Kudret Ünal, Cevdet Türkyolu, bir de yanında bir yeğeni var. Üç kişi biliyor. FETÖ'nün üst düzey yöneticileri de dahil kimse Gülen'in hangi hastanede kaldığını bilmiyor" dedi.

Fethullah Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesinin FETÖ içinde de etkilerinin olacağını kaydeden Atilla şöyle konuştu:

"Bir Mustafa Özcan grubu var. Mustafa Özcan örgütün kasası olarak nitelendirilen kişi. İki, Cevdet Türkyolu var. Üçüncü olarak Suat Yıldırım var. Barbaros Kocakurt var, Ahmet Kara var. Bunların kendi aralarında çarpışmaları mevcut. Bir de Avrupa'da bir grup var. Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneşler'in bağlı bulunduğu ve birlikte hareket ettiği bir grup var."

Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı

Öte yandan Cemaat kaynakları Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Fethullah Gülen'in ayakta zor durduğu, kıyafetinin altında da aletler olduğu fark edildi.

Oda TV'nin aktardığına göre video ile paylaşılan açıklamada Gülen için "Rutin kontroller ve detaylı tahliller için 1 hafta süre ile kaldığı hastaneden bugün ayrılmış, kampa dönmüş bulunmaktadır. Doktorları Hocaefendi'nin sağlık durumunun beklentilerinin üstünde iyi olduğunu belirttiler. Kendileri, tüm arkadaşlarımıza selamlarını ve dua taleplerini ilettiler" denildi.

Paylaşılan videoda hastane çıkışı yanında aynı zamanda kardeşinin kızıyla da evli olan "özel sekreteri" Cevdet Türkyolu'nun bulunduğu belirtildi. Hastaneden çıkan Fethullah Gülen lüks bir cipe binerek Pensilvanya'daki çiftliğine gitti. .