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ABD'de halkın yüzde 73'ü Omicron'a karşı bağışıklık kazandı

ABD'de son yapılan araştırmaya göre, ülke halkı COVID-19'un Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 73 oranında bağışıklık kazandı.

29 Dakika Önce
2022-02-17 21:01:04
ABD'de halkın yüzde 73'ü Omicron'a karşı bağışıklık kazandı

Washington Üniversitesinde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü profesörü Ali Mokdad, aşılama çalışmaları sonunda ABD halkının neredeyse yüzde 73'ünün Omicron varyantına karşı bağışıklık sisteminin güçlendiğini söyledi.

Mokdad, gelecekte tekrar ortaya çıkması muhtemel virüsün toplumda dramatik bozulmalara yol açamayacağını vurguladı.

"Hastaneye yatışlar ve ölümler artmayacak"

Toplumun artık söz konusu virüsle nasıl başa çıkacağını bildiğini söyleyen Mokdad, "Yaz aylarında bir artış olsa bile vakalar artacak ancak hastaneye yatışlar ve ölümler artmayacak." dedi.

ABD'deki her 4 kişiden 3'ü Omicron'a maruz kalacak

Bununla birlikte Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulundaki bilim adamları, ABD'deki her 4 kişiden yaklaşık 3'ünün dalgalanmanın sonunda Omicron enfeksiyonuna maruz kalacağı tahminini paylaştı.

Gelecekte tekrar ortaya çıkacağı kesin olan koronavirüsün tehlikeli bir mikrop olmaya devam ettiğini vurgulayan bilim ekibi, mevcut varyantın hala günde 130 binden fazla Amerikalıya bulaştığı ve 2 binden fazla insanı öldürdüğüne dikkati çekti. .

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