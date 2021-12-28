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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de grip vakalarında artış: 2 çocuk öldü

ABD'de grip vakalarında artış: 2 çocuk öldü

ABD'de gripten hastaneye başvuranların sayısı artıyor. Ülkede şu ana kadar iki çocuk hayatını kaybetti. Geçen sene COVID-19 önlemleri sebebiyle sık rastlanmayan grip virüsünün önümüzdeki sezon daha ağır seyredebileceği belirtiliyor.

44 Dakika Önce
2021-12-28 13:53:52
ABD'de grip vakalarında artış: 2 çocuk öldü

ABD'de 2020'ye göre daha gevşek tutulan koronavirüs tedbirleri, bu sezon grip vakalarının artışına yol açtı. Türk Telekom

Hastaneye yatanların sayısında önemli artış görüldü ve grip sebebiyle şu ana kadar iki çocuk hayatını kaybetti.

En çok vaka Washington'da

Yeni verilere göre gribe yakalananların bulunduğu eyaletlerin sayısı kısa sürede 3'ten 7'ye çıkarken en çok vakanın görüldüğü yer ise Washington oldu.

Hastalığı en ağır geçirenler arasında çocuklar ve yaşlılar var. Türk Telekom

"Grip aşısı" olun çağrısı

Sağlık yetkilileri, geçen sene daha az rastlanan grip vakalarının bu sezon daha ağır seyredebileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, hastaneler koronavirüs tedavisi gören kişilerle doluyken, önlem olarak grip aşısı olma çağrısı yaptı. Gribe yakalananların da evden çıkmamasının bulaşıcılığın önlenmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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