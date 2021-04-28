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ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde, polis tarafından yüzüstü yatırılarak gözaltına alınmaya çalışılan 26 yaşındaki Latin kökenli kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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28.04.2021 18:39:08
ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde, Alameda polis departmanı, kimliği Mario Arenales Gonzales olarak açıklanan kişinin ailesinin ve avukatının talebi üzerine, 19 Nisan'da meydana gelen olayın polis kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, yapılan şikayet üzerine olay yerine gelen 3 polis memurunun bir parkta bulunan Gonzales'i gözaltına almak için ters kelepçe vurup yüzüstü yere yatırdıkları, 5 dakika sonra hareketsiz kalan Gonzales'i ters çevirerek kalp masajı yapmaya çalıştıkları görüldü.

Gonzales'in daha sonra olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Alameda Polis Departmanı tarafından olay günü yapılan açıklamada, hırsızlık şüphesi üzerine polisin parkta alkol etkisi altında bulunan birini gözaltına alma işlemi sırasında fiziksel arbede yaşandığı, zanlının tıbbi acil durumuna polislerin müdahale ettiği bildirilmişti.

"Polis kardeşimi, George Floyd'u öldürdükleri gibi öldürdü"

Gonzales'in aile avukatı Julia Sherwin, basın toplantısında, polisin ilk açıklamasının "yanlış bilgilendirici" olduğunu savunarak, hiçbir tehdit oluşturmadığı halde Gonzales'e gereksiz aşırı güç kullanıldığını söyledi.

Sherwin, "Gonzales'in ölümünden tamamen kaçınılabilirdi. Parktaki sarhoş bir adamın cezası ölüm değildir." şeklinde konuştu.

Aynı toplantıda konuşan Gonzales'in kardeşi Gerardo Gonzales de "Videoda gördüğümüz her şey gereksizdi ve profesyonelce değildi. Polis kardeşimi, George Floyd'u öldürdükleri gibi öldürdü." dedi.

Olaya karışan 3 polisin idari izne çıkarıldığı bildirilirken, Gonzales'in ölümünün Alameda Polis Departmanı ve bölge başsavcılığı tarafından soruşturulduğu kaydedildi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chaüvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

20 Nisan'da hakkındaki iddiaların tümünden suçlu bulunan Chauvin'in yaklaşık 4 hafta süren yargılanması sırasında ifade veren uzmanlar, gözaltı esnasında eller arkadan kelepçeli halde yüzüstü pozisyonunun ölümcül olabileceğini vurgulamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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