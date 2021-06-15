ABD'de göstericilerin üzerine araç sürüldü: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletinde, polis şiddetine karşı protesto düzenleyen bir grubun üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Minneapolis Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın evvelsi gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.