ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polise ağır hapis cezası işareti

Goerge Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin’in polis memuru olarak yetkisini kötüye kullandığı ve Floyd’a karşı aralarında çocukların da bulunduğu sokaktaki insanların gözü önünde 'özel bir gaddarlık' sergilediği kaydedildi.

ABD'de siyahi Goerge Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin davasına bakan yargıç Peter Cahill, Floyd'un ölümünde "ağırlaştırılmış faktörler” bulunduğuna hükmetti.

Cahill'in bugün kamuya açıklanan ön kararında, Chauvin'in polis memuru olarak yetkisini kötüye kullandığı ve Floyd'a karşı aralarında çocukların da bulunduğu sokaktaki insanların gözü önünde "özel bir gaddarlık" sergilediği kaydedildi.

Kararda, “Olayda, George Floyd'un nefes alamadığını ve polislerin tavrı sonucu ölebileceğini açıkça belirtmesine rağmen yerde uzun süre yüz üstü yatırılarak tutulması özellikle korkunçtu.” ifadesine yer verildi.

Hukuk uzmanları, Cahill'in bu kararının, 25 Haziran'da hapis cezası süresi belli olacak Chauvin'e mevcut suçlamalar kapsamında en yüksek cezanın verilebileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Chauvin, Minnesota eyaleti tarafından 4 hafta süren yargılama sonucunda 21 Nisan'da jüri tarafından kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in kefaleti kaldırılmış ve hapis cezası belli olana kadar beklemek üzere tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.