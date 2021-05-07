ABD'de Floyd'ün ölümüne karışan 4 eski polis memuruna yeni federal suçlamalar yöneltildi

ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’un gözaltı işlemi sırasında ölümünden sorumlu tutulan eski 4 polis memuruna, federal makamlar tarafından “Floyd’un anayasal haklarını ihlal etmekten' yeni suçlamalar yöneltildi.

Floyd'un ölümüne karışan eski polis memurları Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao hakkındaki federal makamların hazırladığı iddianame bu sabah açıklandı.

İddianamede Chauvin, Floyd'a mantıksız bir şekilde aşırı güç uygulayarak yasal sivil haklarını ihlal etmekle suçlanırken, Lane, Thao ve Kueng de Chauvin'e engel olmayıp ona yardım etmekle ve 4 polis memuru da Floyd'a tıbbi müdahalede bulunmamakla suçlandı.

Federal savcıların yönelttiği "sivil haklar suçlaması" kendisine yetki verilmiş resmi bir görevlinin otoritesini kasıtlı olarak kötüye kullanarak yaşama ve özgürlük hakkı gibi asli ihlallere neden olmayı kapsıyor ve sanıklar suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Lane, Thao ve Kueng'in bu sabah videokonferans yoluyla katıldığı Minneapolis'teki federal mahkemedeki duruşmada Chauvin tutuklu olduğu için bulunamadı.

Chauvin, Minnesota eyaleti tarafından 4 hafta süren yargılama sonucunda 21 Nisan'da jüri tarafından kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in kefaleti kaldırılmış ve hapis cezası belli olana kadar beklemek üzere tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Diğer 3 eski polis memuru Lane, Thao ve Kueng'in, eyalet tarafından yöneltilen cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ise ağustos ayında başlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.