DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Azerbaycan ordusundan büyük tatbikat
Putin ne zaman ve nasıl gidecek?
Rama: Avrupa bize verdiği birçok sözü tutmadı
ABD'de Filistin duyarlılığı
Tel Aviv ve çevresinde gece boyunca sirenler çaldı
Fransa ve İngiltere’den İsrail karşıtı gösteriye müdahale
İsrail'in saldırıları gece boyunca sürdü
Matematiği rahipler mi buldu?
Jerusalem Post: İsrail karşıtı sesler radikalleşiyor
Hamas üst düzey yetkilisi Arouri konuştu: ‘Amerikan uçakları kullandılar... Aylar sürecek savaşa hazırız'
İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları birçok ülkede protesto edildi
Gözünüz mü seğiriyor?
'Dünyadan uzak, deryaya yakın' yerler
Türkiye Ruslar için vazgeçilmez ülke
Göztepe Beşiktaş maç özeti izle | Göztepe 1-2 Beşiktaş geniş maç özeti (Şampiyonluk özeti)

ABD'de Filistin duyarlılığı

ABD'nin başkenti Washington, New York, Los Angeles başta olmak üzere bir çok şehirde bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek ve işgal devleti İsrail'e tepki göstermek amacıyla sokaklara çıktı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.05.2021 08:39:23
ABD'de Filistin duyarlılığı

Başkan Biden yönetiminin işgal devleti İsrail'in saldırılarına destek vermesine rağmen, bu ülkede bulunan duyarlı insanlar Filistin halkına destek vermek için meydanlara indi.

b1_10

New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

b8_2

İsrail'i proteste eden göstericiler Washington Anıtı'ndan Kongre binasına kadar yürüdü. Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

b5_2

Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi de, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

b2_7

California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi ise, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.

b3_6

b4_6

b6_4

b7_5

b9

b10

b12

İsrail'in saldırıları Kanada'da protesto edildi

Kanada'nın başta Toronto olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

kanada

 

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı, Filistin tarihinin önemli dönüm noktalarından Nekbe'nin yıl dönümü olan 15 Mayıs'ta Kanada'nın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla eş zamanlı protestolar düzenlendi.

Toronto'da Belediye Başkanlığı binası önündeki Nathan Phillips Meydanı'nda yerel saatle 19.00'da başlayan gösteriye, on binden fazla kişi katıldı.

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş