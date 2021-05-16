ABD'de Filistin duyarlılığı

ABD'nin başkenti Washington, New York, Los Angeles başta olmak üzere bir çok şehirde bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek ve işgal devleti İsrail'e tepki göstermek amacıyla sokaklara çıktı.

Başkan Biden yönetiminin işgal devleti İsrail'in saldırılarına destek vermesine rağmen, bu ülkede bulunan duyarlı insanlar Filistin halkına destek vermek için meydanlara indi.

New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'i proteste eden göstericiler Washington Anıtı'ndan Kongre binasına kadar yürüdü. Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi de, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi ise, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.

İsrail'in saldırıları Kanada'da protesto edildi

Kanada'nın başta Toronto olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı, Filistin tarihinin önemli dönüm noktalarından Nekbe'nin yıl dönümü olan 15 Mayıs'ta Kanada'nın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla eş zamanlı protestolar düzenlendi.

Toronto'da Belediye Başkanlığı binası önündeki Nathan Phillips Meydanı'nda yerel saatle 19.00'da başlayan gösteriye, on binden fazla kişi katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.