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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

2 Gün Önce
2021-08-03 18:16:00
ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı

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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 506 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren fabrika siparişlerinin yüzde 1 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri mayıs ayında ise yüzde 2,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,9 artışla 257,9 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 2,1 yükselerek 248,1 milyar dolara ulaştı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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