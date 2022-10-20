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ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'nin Utah eyaletinde F-35 tipi savaş uçağı yere çakıldı. Pilotun yara almadan kurtarıldığı açıklandı.

2 Gün Önce
2022-10-20 15:36:58
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

CNN International'daki habere göre, söz konusu kaza, Utah'ın Ogden şehrinin güneyindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana geldi.

Dün yerel saatle 18.15'te meydana geldiği bildirilen kazada pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kaldı.

Yetkililer, yerde de kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Nedeni henüz bilinmeyen kazaya dair soruşturma sürüyor. .

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