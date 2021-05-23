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ABD'de ev partisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Cumberland ilçesinde bulunan Fairfield Kasabasının East Commerce Caddesi üzerindeki evde düzenlenen partide silahlı çatışma çıktı.

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Google News - Timeturk
23.05.2021 19:40:49
ABD'de ev partisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

New Jersey Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 30 yaşında 1 erkek ile 25 yaşında bir kadın olduğu aktarırken, partide en az 100 kişinin bulunduğunu ifade etti. Çatışmanın neden çıktığına dair henüz açıklama yapmayan polis, olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığını bildirmedi.

Çatışmanın yaşandığı evin karşısında bulunan kilisede rahip olan Michael Keene, silah seslerini ilk başta havai fişek sandığını dile getirirken, arka arakaya 9 el ateş edildiğini duyduğunu ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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