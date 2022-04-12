ABD'de enflasyon tarihi seviyede!

ABD'de enflasyon mart ayında yıllık yüzde 8,5 ile 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon Mart ayında yıllık yüzde 8,5 ile 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 8.4 artacağı yönündeydi. Aylık artış ise yüzde 1.2 düzeyinde gerçekleşti.

Enflasyonun aylık bazda da yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetti. Böylece 1982 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. .