ABD'de elektrikle çalışan ilk uçan taksi tanıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 100 elektrikle çalışan ilk uçan taksisi Los Angeles'ta tanıtımı yapıldı. Hava aracı uçan taksi 4 yolcu kapasitesine sahip ve saatte 220 kilometre hız yapabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yüzde 100 elektrikle çalışan ilk uçan taksisi tanıtımı yapıldı.

Los Angeles'ta ilk kez basına tanıtılan hava aracı 4 yolcu kapasitesine sahip ve saatte 220 kilometre hız yapabiliyor.

Archer Aviation'ın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Brett Adcock havacılık taşımacılığında karbon salınımını azaltmak istediklerini belirterek, "Hedefimiz büyük çaplı yolcu taşımacılığı yapmak ve özellikle şehirlerde yaşanan trafik sorununu çözmek." diye konuştu.

Euronews'in haberine göre, Maker adı verilen uçan taksi, örneğin New York'ta bulunan John F. Kennedy Havalimanı'ndan 25 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinde yer alan Manhattan semtine 5-7 dakika arasında uçabiliyor.

Bu uçuşun ücretinin 50 ila 70 dolar olması bekleniyor. Söz konusu mesafe normal otomobillerle bir ya da bir buçuk saat sürüyor.

Maker adlı hava aracı henüz Ulusal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay almış değil. Maker'ın 2024'te başta Los Angeles ve Miami olmak üzere ABD'nin diğer şehirlerinde hizmete girmesi bekleniyor.

Archer Aviation şirketinin en büyük rakibiyse benzer bir hava aracı üzerinde çalışan Boeing'in desteklediği Wisk Aero şirketi. Wisk Aero şirketi bazı telif hakları sebebiyle Maker'a ait teknolojinin "çalıntı" olduğunu öne sürmüş, bu iddia üzerine Archer Aviation söz konusu şirkete karşı dava açmıştı.

Maker tarzı hava araçlarına eVTOL (Dikey şekilde kalkıp inebilen hava aracı) adı veriliyor. FAA, eVTOL araçlarının uçuş sertifikası alabilmesi için ek düzenlemeler ve mevzuat hakkında yoğun bir çalışma içerisinde.

Archer Aviation, Atlas Crest ile yaptığı 3.8 milyar dolarlık anlaşmayla hisselerini halka arz etmeyi planlıyor. Şirkete daha önce United Airlines yatırım yapmış ve 1 milyar dolarlık da hava aracı siparişi vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.