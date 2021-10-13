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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Demokratların kontrolündeki Kongreye halkın desteği yüzde 27'ye geriledi

ABD'de Demokratların kontrolündeki Kongreye halkın desteği yüzde 27'ye geriledi

ABD'de yapılan bir anket, Demokratların kontrolünde olan Kongreye halk desteğinin yüzde 27'ye gerilediğini ortaya koydu.

19 Saat Önce
2021-10-13 22:18:18
ABD'de Demokratların kontrolündeki Kongreye halkın desteği yüzde 27'ye geriledi

CNN ve anket firması SSRS tarafından ortak yapılan ankete katılanların yüzde 73'ü, Kongreyi desteklemediği yönünde görüş bildirdi.

Kongreye halk desteği, nisandan bu yana 4 puan gerileyerek yüzde 27 seviyesine düştü.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Kongrenin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato, Demokratların kontrolüne geçmişti.

Ülkede Kasım 2022'de gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise 3'te 1'i seçilecek.

Biden'a halk desteği de düşüyor

Öte yandan, 3 Kasım 2020'deki seçimlerde başkanlık koltuğunu kazanan Demokrat Joe Biden'a halk desteği de günden güne eriyor.

Özellikle ağustosta verdiği Afganistan'dan çekilme kararı ve sonrasında yaşananlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Biden'a destek yüzde 43'e gerilemiş durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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