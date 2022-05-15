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ABD'de dehşet! Markete girip kurşun yağdırdı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-05-15 07:26:31
ABD'de dehşet! Markete girip kurşun yağdırdı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu bildirildi.

Yaralıların sayısı ise henüz doğrulanmadı. Buffalo şehir merkezinin yaklaşık 5 km Kuzeyinde siyasilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede meydana gelen saldırı nedeniyle polis ekipleri olay yerine giderek bölgeyi kontrol altına aldı. Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını aktardı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, saldırının ırksal bir girişimle yapılıp yapılmadığının araştırıldığını söyledi. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganın tüfek taşıdığı ve vücut zırhı benzeri bir giysi giydiği belirtildi.

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