ABD’de dehşet anları! Balina tarafından yutuldu, hayatta kalmayı başardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Cod Burnu'nda kambur balina tarafından yutulan dalgıç hayatta kalmayı başardı.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cod Burnu'nda bir dalgıç, ne olduğunu anlayamadan bir kambur balina tarafından yutuldu. Deneyimli dalgıç, solunum aracının hasar görmediğini ve o anların oldukça korkutucu geçtiğini belirtti.

Konuyla ilgili bilim insanlarının da yorumları bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre bu dalgıç bu kadar deneyimli olmasaydı ve durumu bu kadar iyi idare edemeseydi, şu an aramızda olamayabilirdi. İşte bilim insanları ve dalgıcın kendisi tarafından aktarılanlar:

“ŞİDDETLİ DARBEYİ HİSSETTİM VE HER YER KARARDI”

Bahsettiğimiz kişi Michael Packard. Kendisi, yaklaşık 45 feet (13,72 metre) derinliğe indiğini ve bir anda büyük bir darbe hissettiğini, sonrasında her yerin karardığını belirtti. Sonrasında hareket etmekte olduğunu fark eden Packard, başta bir köpek balığı tarafından ısırıldığını düşündü.

Sonrasındaysa etrafında herhangi bir diş görmeyen Packard, o kadar da büyük bir acı hissetmediğini söyledi. En sonunda ise Packard, aniden bir balinanın ağzında olduğunu ve balinanın onu yutmaya çalıştığını fark etti.

Packard, o an her şeyin bittiğini ve sadece elinde bulunan hava bitene kadar vaktinin kaldığını düşündü. Bir yandan da eşi ve çocuklarını düşündüğünü belirten dalgıç beklemediği bir şeyle daha karşılaştı.

Balina yüzeye doğru çıktı ve kafasını sallamaya başladı. Bu sayede de Packard, havaya uçtu desek yanlış olmaz. Daha sonrasında suya inen Packard'ı ekip arkadaşı aldı ve Packard, önce kıyıya sonra da acilen hastaneye götürüldü. Bilgilere göre Packard, morluklar içinde olsa da tek parçaydı.

KAMBUR BALİNA, PACKARD'I NEDEN ÇIKARDI?

Biyolog Jooke Robbins, bu durumun oldukça ender görüldüğünü ve kambur balinaların normal şartlarda, çok sayıdaki avı, oldukça büyük olan ağızlarına tek seferde alarak avlandığını ve bunu yaparken her şeyi göremediklerini söyledi. Ayrıca Packard'ın yüksek ihtimalle yutulamayacağını, çünkü kambur balinalar her ne kadar devasa ağızlara sahip olsalar da boğazlarının bir insan geçirecek kadar geniş olmadığını belirtti.

Başka bir biyolog Charles Mayo ise bu olayı, nefis bir öğünü tam yerken ağzınıza sinek girmesi ile aynı şey olarak yorumluyor. Mayo'nun yorumlarına göre Packard durumu oldukça iyi idare etti ve sakinliğini korudu. Bu sebeple Mayo, Packard'ın hala hayatta olduğunu, çünkü akıllı biri olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.