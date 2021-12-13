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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

ABD'de cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-12-13 20:54:38
ABD'de cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde gerçekleşen saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.

Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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