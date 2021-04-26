ABD'de camiye İslamofobik saldırı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde bir camiye İslamofobik saldırı düzenlendi. Sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazan saldırgan, cami girişine gamalı haç çizdi.