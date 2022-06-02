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ABD'de bir silahlı saldırı daha: 4 ölü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

18 Dakika Önce
2022-06-02 07:14:09
ABD'de bir silahlı saldırı daha: 4 ölü

Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da bir hastane yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi.

Bir grubun gerçekleştirdiği bildirilen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Tulsa polisinden yapılan açıklamada, "St. Francis Hastanesi kampüsündeki silahlı saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişinin öldüğünü doğrulayabiliriz" ifadeleri yer aldı.

Tulsa Belediye Meclisi Üyesi Jayme Fowler, şüphelinin saldırının ardından kendisini öldürdüğünü söyledi. .

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