ABD'de bir silahlı saldırı daha: 4 ölü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da bir hastane yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi.

Bir grubun gerçekleştirdiği bildirilen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Tulsa polisinden yapılan açıklamada, "St. Francis Hastanesi kampüsündeki silahlı saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişinin öldüğünü doğrulayabiliriz" ifadeleri yer aldı.

Tulsa Belediye Meclisi Üyesi Jayme Fowler, şüphelinin saldırının ardından kendisini öldürdüğünü söyledi. .