ABD'de bir ilk! Beyaz Saray'a eşcinsel siyahi sözcü

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray sözcülüğüne Karine Jean-Pierre'i atadı. Jean-Pierre, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk siyah ve aynı zamanda eşcinsel olduğunu açıklayan ilk sözcü olacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü olarak Karine Jean-Pierre'in atandığını açıkladı. Biden hükümeti göreve geldiğinden beri Baş Basın Sekreteri Yardımcısı olarak görev yapan 44 yaşındaki Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın ilk siyah kadın ve açık eşcinsel kimlikli sözcüsü olacak.

'AMERİKAN HALKI ADINA ÖNCÜLÜK ETMEYE DEVAM EDECEK'

Biden, yeni görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Karine yalnızca bu görev için gerekli olan tecrübe, yetenek ve güvenilirliği beraberinde getirmiyor, aynı zamanda Biden-Harris yönetimi hakkında Amerikan halkı adına iletişimde öncülük etmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre; atamanın önemine dikkat çeken mevcut Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de halefinden övgüyle söz etti. 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacak olan Psaki, "Temsil önemli ve (Jean-Pierre) çok sayıda kişinin sesi olarak sıkı çalışır ve büyük hayaller kurarsan gerçekten nelerin mümkün olduğunu gösterecek" dedi.

'BU TARİHİ BİR AN'

Yeni görevinin sevincini yaşayan Jean-Pierre ise "Bu tarihi bir an ve müteşekkirim" şeklinde konuştu.

Biden'ın Demokrat stratejist Anita Dunn'ı da yeniden kıdemli danışmanı olarak görevlendireceği belirtildi.

Kaynak: karar.com .