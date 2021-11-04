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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de bir ilk! 110 bin nüfuslu şehre Arap belediye başkanı seçildi

ABD'de bir ilk! 110 bin nüfuslu şehre Arap belediye başkanı seçildi

ABD'nin Michigan eyaletinin Dearborn şehri ilk kez Arap bir belediye başkanı seçti.

2 Saat Önce
2021-11-04 10:23:14
ABD'de bir ilk! 110 bin nüfuslu şehre Arap belediye başkanı seçildi

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan ve yoğun Arap nüfusuyla dikkat çeken ünlü Dearborn şehrinde 2 Kasım 2021'de gerçekleştirilen belediye seçimini Lübnan kökenli ve 31 yaşındaki Arap aday Abdullah Hamud'un kazandığı açıklandı.

Abdullah Hamud %54,2 oyla belediye başkanlığını kazanırken 66 yaşındaki ABD'li Gary Woronchak %45,2 oyla bu yarışı kaybetti. Sadece Michigan değil ABD tarihinde ilk kez Dearborn büyüklüğündeki bir şehrin belediye başkanlığına bir Arap'ın geldiği belirtiliyor.

2020 ABD nüfus sayımına göre yaklaşık 110 bin olan Dearborn nüfusunun 45 binden fazlasının Araplardan oluştuğu belirtiliyor. Bu rakamla Araplar Dearborn'da en büyük etnik grubu oluşturuyor. Iraklı ve Lübnanlı Hristiyan Arap bir azınlık dışında Dearborn Arapları Müslümanlardan oluşuyor.

Ekim 2010'da Sharron Angle isminde bir ABD senatörü Dearborn Araplarının Dearborn'u "fiilen bir Şerat devletine çevirdiğini" iddia etmiş ve ABD yönetiminin Dearborn'a müdahalesini istemişti.

Abdullah Hamud'un Lübnan'dan ABD'ye göç eden Sünni bir ailede 9 Mart 1990'da ABD'de doğduğu, biyoloji alanında üniversite eğitimi görüp yüksek lisans yaptığı belirtiliyor. Abdullah Hamud Arap bir doktor olan Fatma Beydun ile evli.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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