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ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık
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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık

ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ile Moderna’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 3. doz aşılarının tüm yetişkinlere uygulanması başvurusunu onayladı.

45 Dakika Önce
2021-11-19 18:09:48
ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık

FDA, bir sonraki aşama olarak 3. doz aşı onayını ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderdi.

CDC tavsiye komitesinin, Pfizer-BioNTech ile Moderna Kovid-19 destek aşılarının 18 yaş ve üzerine uygulanmasını bugün oylaması bekleniyor.

Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın 3. doz aşıları, mevcut durumda ABD'de sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.

Alman BioNTech ile birlikte Kovid-19 aşısı üreten Amerikan Pfizer firması 10 Kasım'da, Moderna da dün, 3. doz Kovid-19 güçlendirici aşısının tüm 18 yaş üzerine uygulanabilmesi izni için FDA'ya başvurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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