ABD'de binlerce kişi silah reformu için sokaklara döküldü

ABD'de başkent Washington ve çeşitli kentlerde binlerce kişi, son dönemde çok sayıda can kaybının yaşandığı silahlı saldırıların ardından silah kontrolu tedbirlerinin sertleştirilmesi talebiyle sokaklara döküldü. Protestocular, Kongre’ye harekete geçme çağrısı yaptı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentte ikinci kez düzenlenen “Hayatlarımız İçin Yürüyüş” adlı eylemde yaptığı konuşmada, “Artık yeter. Bir belediye başkanı ve bir anne olarak konuşuyorum, Kongre'nin görevini yapmasını isteyen milyonlarca Amerikalı ve Amerika'nın belediye başkanları adına konuşuyorum. Kongre'nin görevi bizi ve çocuklarımızı silah şiddetinden korumaktır” dedi.

Washington'daki gösteride birbiri ardına söz alan konuşmacılar, silah kontrolu yasalarının hayata geçirilmesine engel koyan senatörlere “ya harekete geçin ya da koltuğunuzu kaybetmeyle yüzleşin” diye seslendi.

Florida eyaletinin Parkland kentinde bir lisede 2018 yılında 17 öğrencinin ölümüne neden olan silahlı saldırıda hayatta kalmayı başaran David Hogg, Teksas'ın Uvalde kentindeki bir ilkokulda 31 Mayıs'ta 19 çocuk ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya atıfta bulunarak, “Eğer hükümetimiz 19 çocuğun kendi okullarında öldürülmesini ve katliama uğramasını engellemek için hiçbir şey yapamıyorsa, o zaman hükümettekileri değiştirmenin zamanı geldi” diye konuştu. Hogg aynı zamanda, saldırının ardından kurulan ve Washington'daki ilk eylemi de düzenleyen Hayatlarımız İçin Yürüyüş grubunun eş kurucusu.

Hogg ve göstericiler daha sonra, eyleme geçmeyen siyasetçilere oy verilmemesi çağrısı yapan sloganlar attı.

Parkland'de de yüzerce kişinin katıldığı eylemde, 2018'deki okul saldırısında, okulun spor direktörü olan eşini kaybeden Debra Hixon, gençlerin mağazalara girip silah satın almasının “çok kolay” olduğunu söyledi. Şu anda okulun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hixon, odalarındaki boş yatağı, yemek masalarındaki boş sandalyeyi görmenin eşinin yokluğunu sürekli kendisine hatırlattığını söyleyerek, “Anılar oluşturma, hayallerimizi paylaşma, birlikte bir hayat yaşamayı daha tamamlamamıştık. Silah şiddeti tüm bunları ailemden koparıp aldı” dedi.

Gösteriler başladığı sırada California'da olan Başkan Joe Biden da, eylemcilere “yürüyüşe devam edin” diye seslendi ve Kongre'de silah şiddetine karşı yasal adım atılması konusundaki müzakerelere ilişkin “ılımlı bir iyimserlik” duyduğunu belirtti.

New York'un Brooklyn semtinde düzenlenen eyleme, kentte silah şiddetine son verme vaadiyle kampanya düzenleyen New York Belediye Başkanı Eric Adams ve Ulusal Silah Birliği'ne (NRA) dava açan eyalet Başsavcısı Letitia James de katıldı. Adams ve James, Brooklyn Köprüsü'ne doğru yürüyüşte aktivistlere öncülük etti.

James, “Siyasetçiler değil gençler ayağa kalkmadığı müddetçe bu ülkede hiçbir şey olmaz” ifadesini kullandı.

Başkentte de yağmura rağmen binlerce kişi, daha gösteri başlamadan anıtların olduğu mekana geldi. Gösteride “Çocukların yerini yenisi konamaz ama senatörlerin konur. Oy kullanın” şeklinde pankartlar açıldı. Ortaokul öğrencisi bir kız da, “Okulda kendimi güvende hissetmek istiyorum” yazılı bir pankart taşıdı.

ABD genelinde 300 civarında noktada gösterilerin düzenlendiği belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e yükseltme dahil bazı düzenlemeler içeren tasarıları geçirmişti ancak bu tür girişimler bugüne kadar genelde Senato'da ya tıkandı ya da içeriği yumuşatıldı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, konuyla ilgili olarak bu hafta bir çerçeve anlaşmasına varmayı üst ediyordu ancak henüz herhangi bir uzlaşma açıklanmadı.

Kaynak: VOA Türkçe